Infrastrutture, un progetto di sviluppo della viabilità all'esame di Regione e Ministero

Infrastrutture al centro della videoconferenza organizzata dal Pd provinciale con l’assessore regionale ai lavori pubblici e mobilità Mauro Alessandri e il presidente di Astral Antonio Mallamo. Il segretario provinciale Claudio Moscardelli e i consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna hanno sollecitato sostegno per un piano di intervento per lo sviluppo della mobilità di persone e merci superando il gap di infrastrutture che penalizza da sempre l’area pontina.

Per quanto riguarda il quadrante centro nord si punta sull’Autostrada Roma Latina e sulla bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone che ci collegherà alla A1: questo intervento sarà compreso nel prossimo decreto con cui il Ministero Infrastrutture indicherà 26 opere da realizzare con nomina di un commissario straordinario interamente finanziate dallo Stato per oltre 2 miliardi.

Nel quadrante centro sud gli obiettivi, accolti dalla Regione, sono il raddoppio della Formia Cassino (80 milioni di euro) e la Pedemontana di Formia secondo il progetto a cui Anas sta lavorando per un costo di 180 milioni di cui 80 sono già la dotazione Anas mentre la Regione interverrà per altri 100 milioni. Lo sviluppo del sud avrà una spinta forte con il porto di Gaeta collegato velocemente all’autostrada A1 e con tutta l’area industriale del sud pontino e del Cassinate.

"Per il Mof di Fondi - spiegano Moscardelli, La Penna e Forte - abbiamo chiesto di affrontare il collegamento con l’autostrada attraverso la ripresa del progetto della Fondi Ceprano che ha una sua definita idea progettuale. Altro tema è quello del collegamento con il Porto di Gaeta insieme al collegamento del comprensorio Terracina Fondi con il sud della Provincia. Abbiano chiesto di stanziare risorse per un’ipotesi progettuale da costruire con i territori essendo l’area molto pregiata per la presenza del lago di Fondi e per le tante aziende agricole. Inoltre il litorale di Terracina e Fondi di grande valenza ambientale e turistica – concludono - deve essere preservato e valorizzato rispetto ad ogni scelta in termini di infrastrutture e di mobilità”.

