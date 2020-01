Pronto soccorso del Goretti al collasso, pronta un'interrogazione al sindaco

Situazione al limite al pronto soccorso del Goretti di Latina. La situazione, scoppiata negli ultimi giorni, è stata segnalata dagli organi di stampa e dal presidente della commissione regionale Sanità Giuseppe Simeone. Ora sul caso è pronta un'interrogazione al sindaco. A presentarla è il consigliere comunale Giorgio Ialongo, di FI.

"Il pronto soccorso di Latina - commenta il consigliere d'opposizione - è ancora una volta al collasso, non riuscendo a gestire il prevedibile afflusso di questi giorni dovuto, in particolare, al picco influenzale. La situazione è diventata insopportabile per una struttura che afferisce al primo ospedale della provincia. Solo la buona volontà dell”amministrazione della Asl e del personale riesce, a malapena, a sopperire alle esigenze del pronto soccorso, che in questi giorni si presenta insufficiente negli spazi rendendo difficile la gestione dei pazienti".

"Interrogherò il sindaco di Latina - continua - per sapere cosa sta facendo l’amministrazione comunale per rapportarsi alla Regione Lazio in merito alle criticità più volte emerse nel tempo e per chiarire, una volta per tutte, quali sono gli interventi previsti per migliorarne il funzionamento. A tal proposito interesserò il consigliere regionale Antonello Aurigemma affinchè, nell’aula della Pisana, si faccia portavoce della vicenda con una analoga interrogazione”.