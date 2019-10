Latina Bene Comune e Pd: accordo più vicino, ma senza personalismi

Continua il dialogo tra Latina Bene Comune e Pd con l'intento di costruire un fronte progressista che possa offrire alla città un nuovo slancio. Primo obiettivo il traguardo delle elezioni amministrative del 2021, ma il progetto guarda ben oltre. "Abbiamo discusso in maniera approfondita di temi e cercando di trovare dei punti d'accordo che potessero allargare sempre di più il campo, dai moderati fino ai meet up dei Cinque Stelle, passando per la stessa Lbc e per il Pd - spiega il segretario Francesco Giri - Latina ha bisogno di tutti, si diceva. In quest'ottica abbiamo compreso e accettato la volontà dello stesso Partito Democratico di voler concretizzare l'impegno politico con ruoli che potessero far attuare nel migliore dei modi gli indirizzi e i temi condivisi".

Dopo quattro mesi dall'inizio di questo dialogo, sembra che il fronte progressista si stia realmente costruendo. "Siamo pronti all'allargamento della maggioranza - continua il segretario di Lbc - e abbiamo individuato con lo stesso Pd i settori in cui è possibile cambiare passo. Aspettiamo ora una proposta che sia in linea con lo spirito che dall'inizio abbiamo dato insieme a questo dialogo: accordo sui temi che riguardano il futuro della città e individuazione di figure che siano quanto di più lontano da soluzioni interne di tipo correntistico. La situazione politica nazionale ha mostrato i limiti del personalismo applicato alla politica e ha evidenziato la bontà dei percorsi di responsabilità e condivisione. Latina ha bisogno di tutti, ma certo non ha necessità di rinchiudersi in discussioni asfittiche. Credo di poter parlare anche a nome di tutte le altre forze che, a vario titolo, stanno dialogando con noi dopo l'apertura di questa estate. Mi auguro che si possa arrivare in tempi ragionevoli ad una concretizzazione di quanto deciso insieme, perché Latina e i suoi cittadini vengono prima di tutto".