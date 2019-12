La via del Parco Falcone e Borsellino intitolata ad Altiero Spinelli

La via principale del parco Falcone e Borsellino sarà intitolata ad Altiero Spinelli, padre fondatore dell'Unione Europea e autore del Manifesto per l'Europa libera e unita, scritto durante gli anni di confino sull'isola di Ventotene. In commissione toponomastica a Latina la proposta è stata votata oggi, 4 dicembre, all'unanimità. "E' stato compiuto un ulteriore importante passo per intitolare a questo ‘gigante’ della storia il viale principale del Parco Falcone Borsellino - ha commentato il consigliere Dario Bellini - Di lui mi piace ricordare queste parole oggi più che mai attuali: 'La storia sono i giganti sui quali noi nani camminiamo. Da quell’altezza possiamo meglio vedere e comprendere il passato e solo dalle spalle del gigante possiamo andare al di là della memoria e dell’oblio'".

"Un'intoitolazione davvero significativa per noi - commenta anche la consigliera di Lbc Valeria Campagna - soprattutto in considerazione dell’attuale momento storico in cui il progetto di integrazione europea rischia la sua disintegrazione. Grazie a Mario Leone, vice direttore dell'Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli" e segretario regionale del Movimento Federalista Europeo, che da anni con determinazione porta avanti questa battaglia".

Nella stessa commissione toponomastica è stato inoltre completato oggi l'iter di un'importante donazione. La comunità Sikh di Latina ha infatti deciso di donare alla città 550 alberi, in occasione dei 550 anni dalla nascita del fondatore della religione Sikh, il Guru Nanak. "Come amministrazione - prosegue Bellini - ci sentiamo onorati per questo importante gesto di una comunità che con il proprio lavoro, la propria cultura, la propria presenza, ha saputo contribuire alla crescita del territorio". Si tratta dunque di una donazione importante destinata a tre parchi della città: Oasi Verde, Parco San Marco e piazza Ilaria Alpi.