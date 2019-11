Novembre 1985: l'atroce delitto di Rossella Angelico. Latina la ricorda intitolandole una rotonda

Domani, martedì 19 ottobre, sarà presentata in commissione toponomastica del Comune di Latina la proposta di intitolazione della rotatoria di via del Lido, all'incrocio con via Nascosa, a Rossella Angelico. E' il luogo scelto dalla sorella Elisabetta e dai familiari della ragazza, sostenuto da una petizione che ha raccolto mille firme. Un gesto importante per ricordare la ragazza di Latina che fu barbaramente uccisa il 9 novembre del 1985, vittima di uno dei più efferati delitti che la città di Latina abbia mai conosciuto. Con tutte le sue forze Rossella si oppose a tre giovani che cercavano di violentarla e che poi l'hanno assassinata. Aveva solo 17 anni ed era una studentessa del Liceo Manzoni. Il suo corpo fu ritrovato in località Cicerchia.

La proposta in commissione arriva direttamente dal sindaco Damiano Coletta e arriva, non a caso, in prossimità di una data simbolica e importante per la lotta alla violenza sulle donne: quella del 25 novembre. “Tutta la città ha ancora vivo il ricordo di tale violenza, ma ricorda anche la grande forza morale e la purezza d’animo di Rossella, che non ha voluto soccombere di fronte alla morte - spiega Maria Grazia Ciolfi, consigliera comunale di Latina Bene Comune, componente della commissione, che conosceva personalmente la giovane e che ha fatto richiesta per l'intitolazione - Ed è proprio la forza di Rossella che vorrei fosse per sempre ricordata nella nostra città, con questa intitolazione, anche per chi verrà dopo di noi, affinché sia di supporto e di ispirazione contro il più orribile e purtroppo tutt’oggi il più diffuso dei delitti, il femminicidio, che dobbiamo contrastare sempre, con ogni mezzo. Ricordare Rossella con un luogo a lei dedicato significa restituire alla memoria la sua vicenda e tenere acceso un faro sulla violenza di genere, sul femminicidio. Ogni novembre ricorre la data della sua scomparsa, e il 25 è anche la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un momento che simbolicamente ci sembra quello giusto per dare seguito alla richiesta della famiglia, ma anche di tanti singoli cittadini”. In commissione saranno presenti anche Elisabetta Angelico, sorella della vittima, e i rappresentanti delle associazioni per i diritti delle donne della città. L’appuntamento è per domani, martedì 19 novembre, ore 11:30 in sala Calicchia presso il Comune di Latina.