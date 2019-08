Dialogo tra Lbc, Pd e M5S. Giri: "Nessun inciucio, ma un progetto politico basato sui temi"

Latina Bene Comune si interroga sui futuri scenari politici e su progetti che puntano ad aprire ad altre forze politiche e civiche. La riflessione arriva dal segretario di Lbc Francesco Giri: "Non pretendo che dalla Lega comprendano ciò che sta succedendo in città - commenta Giri replicando anche ai recenti attacchi della Lega - Con anticipo rispetto a scenari che stanno coinvolgendo gli equilibri parlamentari, ci siamo interrogati sulla opportunità di costruire un fronte politico, che sia largo ed inclusivo. Prima ancora dell’autocrisi di governo, ritenevamo che lo scenario politico nazionale e anche cittadino imponesse una riflessione".

Lbc parla dell'opportunità di un confronto politico basato sui temi che investono la città e il territorio. "Un progetto - spiega il segretario - che apra alle forze politiche e civiche che per sensibilità e progettualità riteniamo più vicine, Pd e M5s. Nessuna brama di poltrone. Siamo una maggioranza solida, oggi come ieri, e questo dovrebbe fare astenere chiunque dal rappresentare questa volontà di dialogo come un becero inciucio di potere. Noi non siamo quelli delle crisi di governo post mojito in spiaggia, con innumerevoli e stucchevoli dietrofront. Ma ripeto, non posso pretendere che dalla Lega comprendano: nonostante la nuova casacca, molti di loro non possono dirsi esenti da responsabilità rispetto al recente nefasto passato di governo della città. Il dialogo con le altre forze progressiste e democratiche andrà avanti e non sarà certo strozzato dalle critiche pretestuose di chi è in evidente confusione, vive un momento di grande difficoltà e antepone il bene suo e del partito a quello della nostra città".