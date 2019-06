Lega, il nuovo segretario del partito di Latina è Armando Valiani

E' Armando Valiani è il nuovo coordinatore della “Lega Salvini Premier” del comune di Latina. A ratificare la decisione è stato il coordinatore regionale Francesco Zicchieri. Una decisione che ha premiato il lavoro svolto da Valiani, attuale segretario regionale dell’Ugl Lazio.

“Un sentito ringraziamento – ha dichiarato il neo coordinatore Valiani – va ai consiglieri comunali del Comune di Latina Massimiliano Carnevale e Matteo Adinolfi oggi eurodeputato con il quale sono stato fianco a fianco nella recente campagna elettorale per Bruxelles. Grazie ad Angelo Tripodi, consigliere regionale che, in piena sinergia, ha condiviso la mia nomina, al sottosegretario nonché amico Claudio Durigon che ora mi vede al suo fianco in questa nuova avventura dopo aver condiviso un percorso nell’organizzazione sindacale Ugl. Un ringraziamento anche a Francesco Zicchieri e al neo coordinatore Silviano Di Ponto per l’opportunità concessa e per la fiducia che mi è stata accordata con la nomina a coordinatore comunale della città di Latina. Un ringraziamento va anche a chi mi ha preceduto cioè la dottoressa Federica Censi per il buon lavoro svolto e per il nuovo incarico che andrà a ricoprire. Un doveroso ringraziamento – continua Valiani – lo devo soprattutto al segretario generale dell’Ugl Francesco Paolo Capone che mi ha trasferito tutte quelle competenze che oggi metterò a servizio della comunità di Latina".