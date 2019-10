Mensa scolastica, Trano (M5S) replica a Proietti: "Il servizio gratuito è utopistico e demagogico"

"Una inceppatura nel meccanismo di ammissione di uno studente al servizio mensa del Comune di Latina si trasforma, in modo piuttosto singolare, in una populistica richiesta di allargare la copertura economica del servizio mensa da parte dello Stato verso il 100% dei richiedenti". Sono le parole del deputato del M5S Raffaele Trano in replica alla posizione dell'assessore del Comune di Latina Gianmarco Proietti che, in una lettera al ministro Fioramonti, ha avanzato l'ipotesi di una riforma legislativa che riconosca la mensa scolastica come un servizio garantito per legge e gratuito.

"Premesso - aggiunge il deputato - che il Comune di Latina può graduare le tariffe del servizio come meglio crede, questa è una sua prerogativa, la sortita dell'assessore Proietti va ad eludere un principio, quello della capacità contributiva, sancito dalla Costituzione, da alcune sentenze e da ultimo recepito nel regolamento del Comune di Latina che specifica come “il metodo contributivo si basa sul sistema graduale e proporzionale delle fasce di reddito” determinate in base all’indicatore Isee Parimenti viene svilita l'autonomia scolastica, oggetto di tante faticose battaglie".

"Ovviamente - aggiunge Trano - tutti desidereremmo che in settori sensibili quali la sanità, l'istruzione e l'ambiente lo Stato coprisse tutti i servizi erogati, eliminando così quelli a domanda individuale. Proprio in questa logica il Governo giallo rosso sta facendo un grandissimo passo in avanti prevedendo di eliminare in manovra il super ticket e fissando un tetto per le detrazioni fiscali su spese sanitarie in base al reddito". Ma, aggiunge l'esponente pontino del M5S "quella di Proietti è una visione utopistica rispetto al complesso delle risorse a disposizione, oltre che contrastante, come detto, con fonti legislative e giurisprudenziali rilevanti. E perciò estemporanea e demagogica".