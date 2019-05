Impianti sportivi a Latina, Nicoletta Zuliani (Pd): "Stallo dell'amministrazione"

La consigliera del Pd del Comune di Latina Nicoletta Zuliani denuncia la situazione problematica degli impianti sportivi a Latina. "La gestione della problematica impianti sportivi nella nostra città - dichiara la consigliera - è purtroppo emblematica dello stallo che caratterizza questa amministrazione. E in questo momento storico, sia per il paese che per Latina, abbiamo invece bisogno di dimostrare che legalità significa muovere le cose verso la giusta direzione, non renderle inerti, immobili. In questo l’amministrazione Coletta ha una grande responsabilità. Il principio della legalità-trasparenza-partecipazione doveva essere il nuovo paradigma: attualmente sono solo parole che non trovano riscontro concreto e visibile nella realtà degli impianti sportivi".

"Le proroghe dei contratti di affidamento - continua Nicoletta Zuliani - sono firmate dal sindaco e mai ratificate dalla giunta nonostante un parere dell’avvocatura che sancisca l’illegittimità della modalità adottata. Nonostante il Consiglio abbia adottato il Regolamento degli impianti sportivi, ancora non si vede la fine del tunnel per il bando che doveva assegnare secondo legalità e trasparenza gli impianti. La Consulta dello Sport non esiste ancora e siamo pertanto privi dello strumento di interfaccia e partecipazione che doveva garantire criteri trasparenti e condivisi di gestione".

"Lo sport ha sempre rappresentato unicamente un enorme bacino di voti secondo la visione cinica di certi politici - conclude - Le assegnazioni di impianti fatte senza bando pubblico, fatte ad personam, il non rispetto dei contratti e i silenzi dei dirigenti rispetto ai contributi mai entrati nelle casse comunali hanno rappresentato lo scandalo e il simbolo della malamministrazione precedente. È per questo che lo sport e i luoghi per esercitarlo sono così importanti: sono il simbolo del saper fare, e saper fare secondo legalità, trasparenza e partecipazione".