Parco Vasco de Gama, pubblicato il bando per l'affidamento in concessione

Procede l’iter per l’affidamento in concessione del Parco attrezzato Vasco de Gama alla marina di Latina. Nei giorni scorsi è stato pubblicato sul portale online “Gare e Appalti” del Comune di Latina il bando per assegnare la gestione dell’area che prevede la manutenzione straordinaria dei fabbricati che sono stati oggetto di atti vandalici e furto. Il loro ripristino, insieme alla realizzazione di una recinzione di tutta l’area che realizzerà l’Amministrazione comunale, consentirà di consegnare alla cittadinanza un bene importante anche per l’economia del mare. Negli ultimi mesi l’amministrazione ha già provveduto alla messa in sicurezza dell’intero Parco, in particolare l’area giochi per i bambini, anche se al momento non è possibile usufruirne per l’emergenza Covid-19.

Il termine ultimo per partecipare al bando è fissato all’11 giugno 2020, entro le ore 13. Per info, consultare la sezione “AVVISI E BANDI” raggiungibile dall’home page del sito del Comune (link diretto: bit.ly/bando-vasco-de-gama)

«Nel frattempo proseguono le procedure per gli altri parchi - osserva l’assessore Emilio Ranieri -. Per il Faustinella è in corso la presentazione delle offerte da parte delle ditte partecipanti, mentre partirà a breve anche il bando per la concessione in gestione del Cottignoli-Petrucci”.