Italia Viva sbarca in provincia: 500 adesioni al partito di Matteo Renzi

Italia Viva approda a Latina e provincia. Sono oltre 500 le iscrizioni online e 45 i comitati cittadini del nuovo partito di Matteo Renzi, molti dei quali creati e gestiti da giovani. "Come tutte le cose belle anche questa deve avere una fine - ha detto Fernando Barcaglioni (in foto) - Adesso i Comitati ci sono, c’è un coordinamento provinciale non eletto ma indicato da Roma. Tutti vanno e vengono da Roma in cerca di sponsorizzazioni, di candidature improbabili in collegi locali “sicuri” ma ancora tutti da stabilire. Molti cercano di salire sul carro".

"Basta ai giochi di bassa lega politica locali - continua Fernando Barcaglioni - Il gruppo Facebook 'Italia Viva coordinamento Latina' gestito dal sottoscritto che mette nome e faccia, continuerà ad operare. Per tesserarvi esiste un solo modo, il sito nazionale di Italia Viva, non date retta ad incantatori questuanti di serpenti che girano in città ed in provincia".