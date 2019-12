Il Pd guarda al futuro di Latina: confronto in vista delle amministrative 2021

“Il Pd verso Latina 2021: un nuovo inizio per la Città “. Questo il titolo dell’incontro organizzato dalla Federazione provinciale e dal Comitato comunale del Partito Democratico per mercoledì 11 dicembre alle 17.30 presso il Park Hotel di Latina.

L’iniziativa, alla quale prenderà parte anche il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori intende proporre un programma di iniziative mirate per il capoluogo pontino in vista della costruzione di un’alleanza che si candidi a guidare la città e avanzare ipotesi per governo radicalmente alternativo e di cambiamento rispetto a chi ha governo sino ad oggi. “Il Pd – sottolineano i promotori - è stato protagonista nell’opposizione politica e nel contrasto alla criminalità e ai clan a cui parte della destra si era legata. Ora lavoriamo per dare una scelta ai cittadini tra chi ha guidato Latina e chi come il Pd propone un governo cittadino nuovo coinvolgendo tutte le forze disponibili per segnare una reale discontinuità con il passato”.

All’incontro interverranno Claudio Moscardelli, segretario provinciale del partito; Alessandro Cozzolino, segretario comunale; Nicoletta Zuliani , capogruppo al Comune Latina e i due consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna.