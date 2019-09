Latina, il Pd prepara un evento pubblico per discutere del futuro della città

Il futuro di Latina e l’ipotesi di costruire “un’alleanza cittadina larga con tutte le forze sociali, economiche e civiche per un governo adeguato alle esigenze del capoluogo pontino” saranno gli argomenti al centro di un evento aperto al confronto con tutte le articolazioni economiche e sociali che si terrà entro la prima settimana di ottobre su iniziativa del Partito Democratico e che ha come obiettivo la ricerca di un’intesa in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

L’evento, come già annunciato in un documento approvato dall’assemblea cittadina, sarà l’occasione per discutere dei gravi problemi che affliggono Latina e per avanzare proposte per il suo futuro.

“Il punto essenziale per il Pd - spiegano Alessandro Cozzolino, segretario comunale, Claudio Moscardelli, segretario provinciale, Enrico Forte, capogruppo al Comune e Nicoletta Zuliani, consigliere comunale - è lo sviluppo di Latina, la qualità dei servizi nei quartieri e nei borghi, i progetti per rimettere in moto la città e per dare fiducia a cittadini ed imprese. Una comunità solidale che vuole puntare sulla crescita. Il Pd è forza essenziale di governo ai vari livelli istituzionali, provinciale, regionale e nazionale e intende assolvere al proprio ruolo per il futuro di Latina con iniziative pubbliche, aperte a tutte le forze disponibili per lanciare un progetto di governo credibile con un percorso aperto, trasparente e condiviso, che individui priorità e iniziative per rimettere in moto la seconda città del Lazio”.

L’iniziativa sarà dunque l’occasione per presentare proposte ed idee attraverso un percorso del partito comunale che coinvolga associazioni, comitati, categorie, forze sindacali ed economiche, volontariato e terzo settore. “Con questo metodo partecipativo – aggiungono - proporremo il partito al confronto pubblico con la città mettendo in campo tutte le risorse di governo nazionale e regionale. Vogliamo cambiare la realtà attuale e preparare un futuro migliore per Latina e per i suoi cittadini”.