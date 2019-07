Rifiuti, passa in commissione Ambiente il piano industriale di Abc

E' stato approvato ieri in commissione Ambiente il piano industriale di Abc. La proposta di delibera è passata con i soli voti della maggioranza e il piano dovrà ora passare al vaglio del Consiglio comunale.

“Un altro importante passo per Abc – ha commentato il presidente della commissione Dario Bellini – Il piano industriale permetterà all’azienda speciale di effettuare gli investimenti previsti per i nuovi mezzi, che tengono conto anche della parte usurante del lavoro degli operai, e permetterà l’implementazione della raccolta differenziata in città. Una startup che si sta strutturando come un’azienda moderna, che sta entrando in una fase nuova che speriamo possa essere accolta con favore dai lavoratori. Quello di oggi può essere letto anche come un voto ‘simbolico’ - conclude Bellini – Proprio in questa giornata cade infatti quest’anno l’overshoot day, la giornata in cui la Terra finisce le sue risorse annuali e dopo la quale tutto ciò che l’umanità è in eccesso. Latina vuole raggiungere livelli sostenibili in tema di rifiuti: non solo un risparmio per i cittadini, ma anche una presa di coscienza per l’ambiente”.