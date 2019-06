A Latina avviato l'iter per il Piano della mobilità sostenibile

E' stato avviato l'iter per il Piano urbano per la mobilità sostenibile. Nella commissione Trasporti sono stati mossi i primi passi verso le linee guida; dal punto di vista amministrativo Latina è invece nella fase di pubblicazione del bando, prevista in autunno. Il cronoprogramma del Pums comporta un’analisi su tutto lo stato dell’arte dell’amministrazione, con successivi condivisione e confronto con gli stakeholder. In tutto saranno circa due anni di lavoro.

La città di Latina punta su una mobilità sempre più accessibile; sull'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico; sulla riduzione dei consumi energetici; sull'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e degli spostamenti stradali; su un progressivo incremento dei cittadini che scelgono sistemi collettivi di trasporto. "Già un anno fa in città - spiega il presidente della commissione Gianni Rinaldi - è stato attivato il car sharing, prima dell'estate il car pooling nella stazione ferroviaria e, in futuro, anche il van pooling per il trasporto di più persone contemporaneamente. Nel frattempo è stato attivato su tutto il territorio comunale anche il parcheggio ad personam, per disabili e lavoratori, che hanno necessità di avere un posteggio riservato in certi orari".