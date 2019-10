Nuovi assessori Pd: le polemiche dividono il partito. Forte: "Ben vengano volti nuovi"

“L’ingresso del Pd nella maggioranza al Comune di Latina rappresenta l’opportunità di rinsaldare una comunità composta da molte sensibilità politiche e istanze civiche cui viene offerta finalmente un’unica casa in cui confrontarsi per il bene della città". Sono le parole del consigliere comunale e regionale del Pd Enrico Forte sull'accordo che il partito sta costruendo con Lbc per allargare la base della maggioranza, in vista di un dialogo ancora più ampio con le altre forze moderate della città.

Cerca in particolare, Enrico Forte di mettere fine alle polemiche che nelle ultime ore, dopo le notizie sui nomi dei possibili assessori targati Pd proposti per la Giunta, rischiano di minare l'accordo e di creare fratture interne allo stesso Partito democratico.

"Le esternazioni di queste ore, seppur legittime, da parte di importanti esponenti democratici - spiega Enrico Forte - rischiano di snaturare lo spirito con cui tutti abbiamo approcciato a questo lungo percorso: le scelte sono state condivise e discusse a tutti i livelli: la segreteria regionale, provinciale e comunale, il consigliere regionale La Penna, il gruppo consiliare. Ciascuno ha contribuito con senso di responsabilità alla costruzione di un percorso che - per quanto riguarda il Pd - non vuole esaurirsi in questa consiliatura comunale. Crediamo ad un Pd ampio ed inclusivo, in cui chi ha avuto ed ha ruoli di rilievo lavora davvero per il rinnovamento. Ben vengano volti nuovi, ben vengano intese in cui le aspirazioni dei singoli passano in secondo piano rispetto alla necessità di lavorare per Latina. Ora dobbiamo lasciare da parte le polemiche e considerare questa fase una opportunità, non una occasione di polemiche strumentali”.