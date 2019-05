Il prefetto di Latina incontra i nuovi sindaci dei sette comuni pontini tornati al voto

Il prefetto di Latina Maria Rosa Trio ha incontrato questa mattina i nuovi sindaci dei comuni di Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Roccas Massima, Roccagorga, Sermoneta e Spigno Saturnia. Sono stati dunque accolti in prefettura Claudio Sperduti, Federico Carnevale, Angelo Pincivero, Mario Lucarelli, Annunziata Piccaro, Giuseppina Giovannoli e Salvatore Vento.

Ai primi cittadini eletti nella tornata elettorale del 26 maggio il prefetto ha voluto rivolgere un saluto augurale per il lavoro che dovranno svolgere nei prossimi cinque anni per rinnovare, insieme agli amministratori neoeletti, il "proficuo e costruttivo rapporto di leale collaborazione interistituzionale tra la Prefettura e le amministrazioni locali". Un incontro importante, nel corso del quale il prefetto ha fornito un quadro dell'attività di coordinamento svolta dalla Prefettura nell'azione di prevenzione e contrasto della criminalità e nella gestione dei diversi fenomeni di carattere anche emergenziale che è chiamata ad affrontare in sinergia con gli enti locali.

Il prefetto ha infine evidenziato l'importanza del ruolo e della funzione che i sindaci svolgono sul territorio, determinanti per la realizzazione della crescita sociale, economica e culturale della comunità amministrata, nella legalità, nella trasparenza e nel rispetto delle regole democratiche.