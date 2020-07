Energia, ambiente, pianificazione: firmato il Protocollo tra Provincia e Ordini professionali

E’ stato firmato questa mattina il Protocollo di intesa tra la provincia e la Consulta delle professioni tecniche della provincia di Latina – Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio provinciale dei Geometri, ordine dei periti industriali. A sottoscrivere il documento, che dà il via ad una collaborazione “sia in attività istituzionali sia in tavoli volontari, il tutto finalizzato al supporto e alla collaborazione su temi quali energia, ambiente, pianificazioni territoriale e rigenerazione urbana, infrastrutture e mobilità, sicurezza nei luoghi di lavoro, internazionalizzazione, il presidente dell’ente Carlo Medici e i presidenti degli Ordini provinciali degli Ingegneri Giovanni Pol, degli Architetti Massimo Rosolini, dei Geometri Sandro Mascitti e dei Periti industriali Guido Massarella.

Con tale atto viene creato un “coordinamento delle molteplici attività che coinvolgono Ordini e Collegi professionali sia nelle attività che in tavoli volontari finalizzato al supporto e all’attuazione delle politiche provinciali”. Viene inoltre istituita presso la Provincia una cabina di regia composta dal Presidente Medici o da un suo delegato, dai dirigenti competenti per materia e dai presidenti degli Ordini che si riunirà almeno con cadenza bimestrale su richiesta di una delle parti.

.Soddisfazione da parte del presidente della Provincia Carlo Medici il quale ha sottolineato come “la collaborazione con i professionisti può garantire all’ente un supporto nelle politiche di gestione, sviluppo e valorizzazione del territorio passando per temi come la mobilità, la pianificazione territoriale, la ricerca e l’innovazione tecnologica, i lavori pubblici”.