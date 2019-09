Latina, rivoluzione nella gestione del verde pubblico: raddoppiano i fondi per 2020 e 2021

Saranno raddoppiati a Latina i fondi destinati alla cura del verde pubblico. Si passerà infatti dagli attuali 460mila a 850mila euro per il 2020 e il 2021. Il servizio inoltre subirà una serie di modifiche che rivoluzioneranno la gestione. La logica è quella dell'accordo quadro: un sistema più elastico che consentirà investimenti fino a 3 milioni di euro in base al reperimento di fondi del Comune. In sostanza dunque, una procedura più snella che permetterà agli uffici di non dover espletare gare pubbliche per ogni modifica, perché ogni variazione è già contenuta nel bando generale.

Latina dunque abbandona in questo modo la logica del massimo ribasso puntando invece sulla qualità del servizio. Le ditte dovranno dimostrare di avere determinati requisiti e garantire non solo l'espletamento del servizio ma anche la sua qualità. “Al nostro arrivo abbiamo ereditato un settore in cui venivano stanziati 200mila euro all’anno per la cura del verde – spiega Dario Bellini, presidente della commissione Ambiente – Poi siamo arrivati a 460mila, oggi raddoppiamo quasi questa cifra. Ed è ancora un importo minimo, perché secondo una stima degli uffici servirebbe circa un milione e mezzo all’anno per curare alla perfezione il verde della città di Latina. Parliamo infatti di un’area di 168 ettari”. Qui interviene un’altra “rivoluzione” del servizio, perché siamo nel frattempo anche intervenuti sulla suddivisione in lotti: prima c’erano il verde urbano, le scuole della città ed infine il lotto che comprendeva i borghi e relative scuole; questi ultimi due sono stati mantenuti, mentre il primo – che da solo comprendeva circa 114 ettari – è stato suddiviso ulteriormente in altri quattro lotti funzionali, ad esclusione della zona del centro storico (già curato dai giardinieri comunali) che resta invariato. Questo per avere a disposizione su ognuno dei lotti più piccoli almeno due squadre e per intervenire quindi in modo più capillare e riuscire a fare più passaggi nei parchi pubblici. In questo quadro, per mantenere sotto controllo la maggiore quantità di operatori che dal prossimo anno lavoreranno per l’amministrazione nel servizio, saranno individuati con evidenza pubblica uno o più direttori di esecuzione del contratto (Dec) al fine di verificare che l’esecuzione dei lavori avvenga come stabilito dal capitolato d’appalto".