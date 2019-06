In commissione Affari istituzionali approda il regolamento dell'avvocatura

Si disucte del regolamento dell'avvocatura comunale in commissione Affari istituzionali del Comune di Latina. Nella seduta di ieri, 5 giugno, con i soli voti della maggioranza, è passata, la presa d'atto della sostituzione del precedente regolamento del 2011

Sono state poi prese in considerazione tutte le questioni e le perplessità elencate dalla presidente Marina Aramini: è stato chiarito quali sono stati i soggetti che hanno partecipato al nuovo regolamento; si è parlato dei punti nodali di innovazione e cambiamento; della competenza dell'emanazione dell'atto e infine della particolarità di deliberare una presa d'atto.

Per quanto concerne l'ultimo punto si è chiarito che la delibera approvata ieri in commissione rappresentava uno strumento per correggere il percorso giuridico-formale del regolamento stesso, che nel 2011 aveva visto l'approvazione del commissario Guido Nardone con i poteri del consiglio comunale. Il dibattito si è aperto su una questione fondante: quella dei compensi che il decreto legge 90/2014 aveva riformato e che l'ente locale avrebbe dovuto recepire sin dal 1° gennaio 2015. Tra i punti nodali del nuovo regolamento: la previsione di una maggiore collaborazione tra avvocatura e uffici e la diversa modalità di assegnazione degli incarichi ad avvocati esterni, con la fissazione di parametri di massima per le parcelle.