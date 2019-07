Caso Colazingari, respinta la richiesta di esercizio del potere sostitutivo del Prefetto

Il prefetto Maria Rosa Trio ha risposto alla richiesta dell'opposizione e inviato una nota che riporta il parere del Ministero dell’Interno sulla richiesta dei consiglieri d'opposizione di esercizio dei poteri sostitutivi previsti. La richiesta faceva seguito al diniego del presidente del Consiglio comunale Massimiliano Colazingari di portare a votazione in Consiglio un atto integrativo avente come oggetto la separazione delle funzioni di segretario e direttore Generale attualmente ricoperte entrambe da Rosa Iovinella.

Nella nota si nega in sostanza l'esercizio del potere sostitutivo del prefetto, che sarebbe non applicabile "... si ritiene che nella fattispecie in esame, così come prospettata, non sussistano i presupposti di cui all’ 39, comma 5, del Tuel". Il parere precisa altresì come la specifica problematica che avrebbe impegnato "il sindaco a scindere l’incarico di segretario generale da quello di direttore generale, esuli, così come posta, dalla competenza dell’organo rappresentativo dell’ente".

La stessa nota esplicativa prodotta a sua firma dal presidente Massimiliano Colazingari e consegnata brevi manu al Prefetto Trio ribadiva e puntualizzava come l’atto integrativo che i consiglieri di minoranza chiedevano di portare a votazione non potesse essere ammesso in quanto esercizio di una ingerenza delle competenze dirette del sindaco e della Giunta comunale e non del Consiglio. L’atto in questione si configurava invece come avente un contenuto specifico, “quasi ad personam”, diversamente dalla fattispecie delle mozioni che per loro natura giuridica non sono caratterizzate, come rilevato dal parere stesso, da tale specificità.