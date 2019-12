Conto alla rovescia per il flash mob delle sardine a Latina: alle 19 in Piazza del Popolo

Conto alla rovescia per il flash mob organizzato anche a Latina dalle sardine. L'appuntamento questa sera, alle 19, in Piazza del Popolo, alla presenza anche di una "sardina speciale", Lorenzo Donnoli, uno dei fondatori della protesta nata in Emilia e poi diffusasi a macchia d'olio in moltissime città italiane. Sono oltre 5mila i membri del gruppo nato su Facebook con l'intento di raccogliere tutte le sardine del capoluogo e circa 600 i cittadini che hanno dichiarato di partecipare all'evento creato sullo stesso social netwok. Certo è che, al di là dei numeri di questa sera, gli organizzatori, Anna Claudia Petrillo in prima linea, ce l'hanno messa tutta.

Sono diversi i politici e gli amministratori interessati all'evento e qualcuno ha già dichiarato che parteciperà al flash mob, ma a titolo rigorosamente personale e senza simboli di partiti o movimenti politici. Lo ha fatto anche l'assessore alla Cultura di Latina Silvio Di Francia che, attraverso la sua pagina Facebook, ha spiegato le ragioni della sua partecipazione: "Anche se forse non interessa a nessuno e nessuno me l’ha chiesto, spiego perché sabato 7 dicembre mi recherò come, spero, tanti altri, in Piazza a Latina rispondendo all’appello delle Sardine. Prima che qualcuno si butti a rivelare quanto sia compromesso con la politica precedente: sono iscritto al Pd, Sezione di Cinecittà-Quadraro e sono ex tante cose. Privilegio e dannazione dell’età. Decido, perciò, di usare il rasoio di Occam: tra due spiegazioni vale la più diretta: parteciperò perché opporsi alle campagne di odio, ai pessimi sentimenti e ai pregiudizi è giusto e necessario. Se poi l’appello proviene da giovani ragazzi che chiedono di aderire a parole d’ordine limpide e senza retropensieri, meglio. Sarò naturalmente in quarta, quinta o sesta fila, senza bandiere (neanche “le belle bandiere”) e senza intenzioni che non siano quelle proposte dall’appello. Perché lo meritano i ragazzi e la piazza".

Sono poi diversi i gruppi di sardine provenienti da altri comuni della provincia pontina che hanno annunciato la partecipazione alla manifestazione di oggi.