Sardine a Latina: sabato al flash mob anche Lorenzo Donnoli

Pochi giorni ormai al flash mob delle sardine a Latina, in programma sabato 7 dicembre alle 19 in Piazza del Popolo. Gli organizzatori che hanno creato la rete anche nel capoluogo pontino hanno annunciato la presenza di una sardina "speciale". Si tratta di Lorenzo Donnoli, uno dei ragazzi delle sardine emiliane e uno dei promotori della protesta.

"Siamo felicissimi di poter annunciare la presenza di Lorenzo Donnoli e soprattutto che abbia accolto il nostro invito e compreso l’importanza di essere in una piazza come questa - dicono le sardine di Latina, guidate da Anna Claudia Petrillo - Facciamo inoltre appello alla cittadinanza, chiamiamo a raccolta tutti coloro che credono che un altro sistema sia possibile, contro la retorica dell’odio insieme possiamo essere il cambiamento che desideriamo. Siamo cittadine e cittadini, ragazze e ragazzi, donne e uomini convinti che il linguaggio e l’informazione vadano radicalmente cambiati per stare al passo con una società in continua mutazione. In un momento storico come questo, nel quale assistiamo alla criminalizzazione della solidarietà e a continui slogan che inneggiano all’odio verso le minoranze, vogliamo ribaltare il punto di vista e dimostrare che anche a Latina le sardine esistono e sono tantissime”.