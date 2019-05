Elezioni europee: il sindaco Coletta ringrazia il personale del Comune per il lavoro svolto

Un messaggio di ringraziamento del sindaco di Latina Damiano Coletta rivolto a tutto il personale del Comune che in questi giorni è stato al lavoro nelle operazioni di voto per le elezioni europee 2019.

"Tutto è andato come previsto - ha commentato il primo cittadino al termine delle operazioni di scrutinio nel capoluogo - Non sono stati registrati particolari problemi. Un grazie a coloro che hanno lavorato duramente in questo fine settimana garantendo che tutto andasse per il meglio".