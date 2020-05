Latina riprende la sosta a pagamento ma per tutta la settimana solo attività di informazione

Da ieri, 18 maggio, anche a Latina è tornata la sosta a pagamento sulle strisce blu. Una sospensione che è durata solo nel periodo del Lockdown e che è dunque terminata con la riapertura dei negozi e delle attività commerciali. "L’intenzione politica dell’amministrazione - spiega il capogruppo di Lbc Dario Bellini - era quella di prolungare la sospensione, ma con il nuovo decreto venivano meno i presupposti giuridici a copertura di tale scelta, che avrebbe potuto essere fatta, ma con il rischio di un contenzioso più che concreto che abbiamo voluto evitare. Il gestore infatti con una lettera aveva esplicitamente chiesto di riprendere a lavorare e, sulla base del decreto, era suo diritto farlo in quanto garantisce anche la ripresa di tale attività economica".

Gli uffici della sosta, per ticket e abbonamenti, hanno riaperto oggi dopo aver riorganizzato l'attività. Finora nessuna multa elevata e per tutto il resto della settimana gli operatori addetti al controllo delle vetture in sosta resteranno impegnati in un'attività di informazione rivolta alla cittadinanza per comunicare la ripresa dell’attività.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dal canto suo, il Comune di Latina - continua Bellini - ha già chiesto all’azienda, a tutela degli utenti, quale modalità intenda seguire per permettere il recupero delle quote di abbonamento pagate e non utilizzate". Bellini risponde poi alla minoranza, in particolare a Fratelli d'Italia che aveva polemizzato sulla ripresa della sosta a pagamento nel centro cittadino citando, al contrario, gli esempi di città come Napoli o Milano che hanno invece deciso di prolungarla. "Non dicono però Di Cocco e Tiero che gli esempi di Comuni citati si avvalgono di una gestione pubblica dei parcheggi, con società partecipate al 100% dall'ente comunale, situazione ben diversa da quella pontina - precisa il capogruppo - dove a gestire è un privato, il quale ha vinto una gara d’appalto e che a sua volta ha personale dipendente da garantire".