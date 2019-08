I lavori nelle biblioteche comunali di Latina al centro della Commissione Cultura

Lavori nelle biblioteche di Latina e progettualità culturali connesse al centro della seduta di oggi, venerdì 2 agosto, della seduta della Commissione Cultura.

Chiarimenti sono stati forniti in merito alla ristrutturazione in corso nella sede centrale di piazza del Popolo, dove, spiega Lbc, “l’impianto di condizionamento è sottoposto ad una manutenzione straordinaria e dove, il 22 luglio scorso, sono iniziati anche i lavori di adeguamento, spazi culturali, espositivi e ricreativi”. Questi ultimi dureranno 120 giorni e costeranno poco meno di 209mila euro. Per quanto riguarda la biblioteca di Latina Scalo, “è stato ordinato il condizionatore nuovo per l’area amministrativa e quello vecchio sarà quindi a breve sostituito. Si sta anche valutando la possibilità di estendere l’intervento montandone uno anche nell’area studio-consultazione”.

Riguardo alle progettualità culturali, quando la sede centrale della biblioteca comunale sarà nuovamente fruibile, è intenzione dell’amministrazione di Latina promuovere una vera e propria cultura del libro. A sottolinearlo in commissione è stato lo stesso assessore alla Cultura Silvio Di Francia.

Durante la Commissione Cultura di oggi è stata anche sottolineata la necessità di trovare in città ulteriori spazi da dedicare all’attività di studio, anche in forma collettiva, oltre alla biblioteca. Un indirizzo emerso dalle riflessioni della consigliera Loretta Isotton, che ha suggerito una caratterizzazione diversa dei luoghi da dedicare a giovani e meno giovani per le attività di studio ed approfondimento.

“Un’altra idea emersa nel corso della seduta è stata quella di individuare nell’ex garage Ruspi uno spazio da utilizzare come emeroteca: aggiungere un archivio consultabile di giornali e riviste, oltre ad architettura e foto, potrebbe rappresentare un punto di svolta per l’utilizzo dell’edificio storico e dare seguito a quel progetto di sistema integrato culturale, come sottolineato dallo stesso assessore Di Francia, che Latina aspetta e sul quale stiamo lavorando da tre anni” - ha spiegato il presidente della commissione Cultura, Fabio D’Achille.

Si è parlato infine anche del Patto per la Lettura, che ha già raccolto circa 60 realtà tra librai, associazioni ed enti tra cui anche la Asl e il Consorzio di Bonifica. Con il bando di quest'anno l'obiettivo è coinvolgere nella lettura anche chi non è un lettore appassionato, uscendo fuori dalle mura della biblioteca e introducendo l'elemento ludico. Importante per il coinvolgimento dei giovani anche la collaborazione con Tor Vergata.