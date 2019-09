Latina, gli esponenti della Lega in visita alla casa circondariale

Visita alla casa circondariale di Latina domani, lunedì 23 settembre, da parte degli onorevoli della Lega Durigon, Zicchieri, Fusco e Adinolfi. La visita istituzionale ha l'obiettivo di fare il punto su una struttura che da anni sconta problemi e criticità, in cui operano circa 200 professionisti, tra personale civile e di polizia, con notevoli difficoltà.

Gli esponenti del partito vogliono conoscere nel dettaglio i problemi del carcere del capoluogo. “Come coordinatore cittadino della Lega – sottolinea Armando Valiani – sono orgoglioso della visita dei rappresentanti delle nostre massime istituzioni da sempre al lavoro in prima linea per superare le criticità di un settore davvero delicato come quello dei carceri. Li ringrazio sin da subito convinto che l’incontro servirà a tracciare un futuro migliore per chi lavora all’interno della struttura e anche chi è lì recluso”.