Danni del maltempo, dall’Europa 14,5 milioni per il Lazio. Soddisfatto Procaccini

Fondi europei per il Lazio per i danni causati dal maltempo. A dare la notizia il l’eurodeputato pontino di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini. “Non possono rimarginare le terribili ferite umane, ma possono essere un utile contributo per la ripresa”: commenta l’ex primo cittadino facendo riferimento al dramma vissuto poco meno di un anno fa a Terracina con la terribile tromba d’aria del 28 ottobre.

“Dal Fondo di solidarietà europea 277 milioni di euro stanziati per l’Italia per il ristoro dei danni causati dal maltempo del 2018 - fa sapere Procaccini dopo il voto in Parlamento UE -. Di questi 14,5 milioni sono destinati al Lazio. Questa è la buona notizia che giunge dalla assemblea plenaria di Strasburgo dove è stata votata la mobilitazione del Fondo a beneficio dell’Italia”.

“Sono davvero soddisfatto - prosegue -. L’Europa che serve è quella vicina ai bisogni reali dei cittadini. L’Europa che ci piace è composta da nazioni indipendenti, ma solidali tra loro. Questo provvedimento testimonia che l’Europa, se vuole, sa essere materna e non matrigna come purtroppo le accade nella maggior parte dei casi. Il mio augurio per il futuro è che il Fondo di solidarietà ed il meccanismo unionale di protezione civile procedano di pari passo, nella prospettiva di prevenire le catastrofi naturali negli Stati membri. L’Italia, a causa anche di colpevoli politiche ambientali e di gestione del suolo, è sempre più frequentemente esposta all’impatto causato da eventi naturali di diverso genere. La nostra Protezione Civile è un fiore all’occhiello della Nazione, ma da un sistema di prevenzione gestito a livello comunitario, trarremmo certamente grande beneficio”.

Procaccini prosegue evidenziando come “di questo fondo, 14,5 milioni di euro per il Lazio rappresentano una notizia davvero positiva. La gestione e la redistribuzione delle risorse tra i Comuni colpiti spetterà all’Agenzia Regionale di Protezione Civile”. Poi il riferimento a Terracina; “quanto verrà destinato alla città non rimarginerà le terribili ferite umane che l’uragano del 29 ottobre ci ha inflitto, ma sarà un utile contributo per la completa ripresa di un tessuto sociale duramente colpito, che ha comunque saputo reagire con le proprie forze, sia per il patrimonio pubblico sia per quello privato. Mi piace sottolineare che queste risorse consentiranno anche di ripristinare e arricchire il patrimonio arboreo, così importante per l’ecosistema e per prevenire nuove catastrofi” conclude l’ex sindaco.