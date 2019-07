Si insedia il Parlamento Europeo, Adinolfi a Strasburgo: "Emozionato e commosso"

Si insedia il nuovo Parlamento europeo. Da oggi, 2 luglio, l'esponente pontino della Lega Matteo Adinolfi, è ufficialmente in carica fino al 2024. "Saremo qui riuniti a Strasburgo - scrive l'europarlamentare sul suo profilo Facebook - fino al 4 luglio per la seduta plenaria costitutiva nella quale verrà eletto il presidente, i 14 vicepresidenti e i 5 questori. Sono emozionato e commosso per tutto ciò che sto vivendo grazie alla fiducia che avete riposto in me lo scorso 26 maggio".

Nella giornata di ieri, 1° luglio, Adinolfi aveva preso possesso del suo ufficio a Strasburgo ed effettuato una prima visita nel Parlamento. Poi, ha partecipato con la delegazione della Lega con il gruppo Identità e Democrazia per pianificare la prima seduta in programma per oggi.

