Matteo Adinolfi, primi due giorni a Bruxelles per il neo eurodeputato pontino della Lega

Primi due giorni a Bruxelles per Matteo Adinolfi, neo eletto della Lega alle europee del 26 maggio. Due giorni utili per il coordinatore provinciale della Lega di Latina per prendere confidenza con le Istituzioni Europee e per iniziare a gettare le basi di un impegno che lo vedrà per i prossimi cinque anni impegnato come eurodeputato del territorio. Oltre 22mila le preferenze raccolte da Adinolfi in provincia alle ultime consultazioni, primo tra tutti i candidati pontini.

"Oggi abbiamo una grande responsabilità nei confronti di questo territorio e il mio impegno in Europa sarà quello di dare voce ai bisogni e alle necessità della nostra provincia e della sua gente, così come stanno facendo anche tutti i nostri rappresentati nelle istituzioni regionali e nazionali: dal capogruppo alla Regione Lazio, Angelo Tripodi, al vice capogruppo alla Camera Francesco Zicchieri, al nostro sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon".

Un impegno che Adinolfi ha già iniziato ad assolvere in questa prima trasferta europea, dove ha avuto modo di incontrarsi con gli altri colleghi della Lega e discutere insieme ai rappresentati politici degli altri paesi membri dell'unione Europea, tra cui anche la leader della Destra Nazionalista francese, Marine Le Pen, della costituzione del gruppo parlamentare in cui confluiranno i rappresentati della Lega.

"Abbiamo gettato le basi - spiega Adinolfi - per la costituzione del Gruppo Parlametare Identità Democratiche che avrà l'adesione degli eurodeputati di ben nove paesi e che conterà circa 73 membri, con la Lega che avrà la delegazione più numerosa e la presidenza del gruppo: incarico che sarà ricoperto dal collega Marco Zanni. Voglio sottolineare ancora una volta - conclude - che la Lega e i suoi rappresentati in Europa lavoreranno senza sosta per il nostro Paese e per lo sviluppo e la crescita dei tanti territori che hanno scelto di dare fiducia al partito di Matteo Salvini. Da parte mia ci sarà sempre una grandissima attenzione ai temi della nostra provincia e dei nostri comuni. L'Europa deve tornare ad essere un'opportunità per gli italiani e per i nostri concittadini, non come in questi ultimi anni in cui ha imposto austerity e tagli che hanno penalizzato il nostro popolo, le nostre città e le nostre periferie".

