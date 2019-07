Parlamento europeo, Matteo Adinlfi a Bruxelles: al lavoro in tre Commissioni

Dopo l’insediamento del Parlamento Europeo della scorsa settimana, Matteo Adinolfi sarà oggi a Bruxelles per prendere parte ai lavori delle varie Commissioni, che inizieranno a gettare le basi della nuova legislatura Europea.

All’eurodeputato pontino della Lega, il gruppo Identità e Democrazia ha assegnato tre Commissioni di indubbio peso e prestigio: la Commissione Controllo Bilanci, la Commissione Bilanci e quella sull'Industria, la Ricerca e l'Energia. Settori nevralgici per il funzionamento della macchina amministrativa dell'Unione e per lo sviluppo dei paesi membri.

Adinolfi è stato indicato per questi tre delicati organismi in virtù delle competenze professionali messe a disposizione della delegazione della Lega, guidata dall'Eurodeputato ligure Marco Campomenosi, e del gruppo Identità e Democrazia, guidato dal bocconiano Marco Zanni. “Con i colleghi Zanni e Campomenosi - spiega Adinolfi - l'intesa è stata immediata ed è anche grazie alla loro fiducia, oltre che alla mia esperienza professionale, che mi è stata data l'opportunità di far parte di tre organismi fondamentali per il funzionamento dell'Europarlamento. Da parte mia cercherò in tutti i modi di ripagare la fiducia del gruppo Identità e Democrazia e della delegazione italiana della Lega.

Per quanto riguarda poi la Commissione Controllo Bilanci dovrei anche andare a ricoprire il ruolo di vice presidente: un grande riconoscimento personale, ma anche una grade opportunità per il nostro Paese e la nostra provincia. In questa Commissione infatti verranno controllate le varie voci di spesa e gli obiettivi raggiunti sia per quanto riguarda i budget da assegnare agli Stati membri, ma anche e sopratutto alle varie Agenzie Europee. In Commissione Bilancio invece verranno decisi gli stanziamenti sia sui budget degli Stati membri, sia sui vari programmi di finanziamento e sviluppo, mentre in Commissione Industria, Energia e Ricerca passeranno alcuni dei provvedimenti più significativi sulle politiche industriali e di sviluppo di tutta l'Unione nei prossimi anni”.

“Sarà importantissimo dunque - conclude Adinolfi - difendere gli interessi del nostro Paese, delle nostre Regioni, delle nostre industrie manifatturiere e dei nostri lavoratori in questi organismi: cosa che purtroppo non è stata fatta in questi ultimi anni; ma sarà importante anche e sopratutto rappresentare le necessità dei nostri territori attraverso il confronto e l'ascolto delle varie realtà associative e di categoria. Conto molto sul fatto di portare, come promesso in campagna elettorale, la voce della nostra provincia in Europa: insieme dobbiamo dire basta ad un'Unione attenta solo ai decimali del deficit. Al contrario, con la Lega e con il gruppo Identità e Democrazia, dobbiamo costruire una nuova Europa che guardi ai bisogni dei popoli, dei territori e degli Stati membri come l'Italia. Oggi con questo Governo e con Matteo Salvini l'Italia, che è la terza economia dell'Eurozona, celebra il record di occupati ed è pronta a nuove sfide per tornare ad interpretare il ruolo che le compete in Europa e nei suoi organismi”.