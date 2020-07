Matteo Renzi a Scauri per presentare il suo libro “La mossa del cavallo”

E’ atteso per questa sera, 9 luglio, l’arrivo di Matteo Renzi a Scauri. Il leader di Italia Viva raggiungerà la frazione di Minturno nell’ambito degli appuntamenti in programma per la presentazione del suo libro “La mossa del cavallo”.

L’incontro è in programma per le 21 presso l'Arena Mallozzi sul lungomare di Scauri. L'evento, rassicura il sindaco Gerardo Stefanelli che accoglierà l’ex segretario del Pd a Minturno, “è organizzato nel pieno rispetto delle misure di contenimento Covid-19. Sono stati riorganizzati gli spazi per garantire il distanziamento, sarà rilevata la temperatura corporea e per accedervi sarà obbligatorio indossare la mascherina e registrare la propria presenza”.

L’ultimo libro di Matteo Renzi dal titolo “La mossa del cavallo” (Marsilio, 2020), arriva al termine delle prime e più dure settimane della pandemia da coronavirus. “Contiene - viene spiegato nella presentazione del volume sul sito di Renzi - un autentico manifesto programmatico e mette a fuoco i cantieri da cui è urgente ripartire: un’Europa dei popoli, non dei burocrati; lavoro e innovazione; una riforma della giustizia e dello Stato, per semplificare i meccanismi farraginosi che ostacolano un’azione agile e tempestiva; un’istruzione e una sanità completamente ripensate nel loro impianto”.

Il leader di Italia Viva era stato l'ultima volta a Minturno nel novembre del 2017 nell’ambito di “Destinazione Italia”, il viaggio in treno dell’allora segretario del Partito Democratico in oltre 100 città italiane.