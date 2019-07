Parlamento Europeo, esordio di Nicola Procaccini a Strasburgo: “Una grande sfida”

Primo giorno a Strasburgo anche per Nicola Procaccini ieri, 2 luglio, per l'insediamento del nuovo Parlamento Europeo. Gli eurodeputati eletti nei 28 Stati membri sono così entrati in carica per la nona legislatura (2019-2024), dopo le elezioni del 26 maggio scorso.

Esordio da europarlamentare dunque anche per Procaccini, sindaco di Terracina ed esponente di Fratelli d’Italia, arrivato a Strasburgo insieme a Matteo Adinolfi, eletto nella Lega. E oggi si torna in Aula con il Parlamento chiamato ad eleggere il suo presidente, il successore di Antonio Tajani per i prossimi due anni e mezzo.

Un Procaccini sorridente ed emozionato ha raccontato attraverso un video pubblicato sulla sua pagina Facebook il suo primo giorno a Strasburgo: “Il cuore dell’Italia nel cuore dell’Europa - scrive -. Si comincia”. “Ci Siamo. Qui a Strasburgo, nel Parlamento d’Europa, oltre mezzo miliardo di persone mettono insieme i loro destini attraverso 751 persone, che sono i deputati europei, e io ho avuto l’onore e l’onere di essere fra questi. Qui si fanno le regole che valgono per tutti, si fanno le leggi che cambiano la vita di ognuno di noi. Io vi racconterà ciò che accade qui, perché avrò bisogno di voi, perché è insieme che si vincono le sfide. E questa è una grande sfida: far di nuovo grande l’Italia restituendo bellezza all’idea originale dell’Europa”.