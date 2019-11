Strada Norbana chiusa per frana, la solidarietà di tutti i sindaci della provincia ai cittadini di Norma

Solidarietà e vicinanza ai cittadini di Norma e al loro Sindaco Gianfranco Tessitori in questo momento di grande difficoltà. Ad esprimerla sono tutti i primi cittadini della provincia di Latina in riferimento alla chiusura della strada Norbana e dei collegamenti con il paese non ancora tornati alla normalità dopo la frana del 30 ottobre scorso.

“I disagi sono sicuramente pesanti – sottolineano i sindaci - ma siamo certi che il primo cittadino e l’amministrazione comunale, grazie al loro incessante impegno, riusciranno a trovare il prima possibile una soluzione. Ci rendiamo tutti conto di quanto può essere complicata una situazione simile, per questo vogliamo lanciare un appello ai cittadini di Norma, chiedendo loro di essere pazienti e fiduciosi nel lavoro delle istituzioni.

Vogliamo inoltre esprimere tutta la nostra solidarietà al primo cittadino Tessitori – conclude la nota - informandolo che noi sindaci della provincia di Latina siamo disponibili, per quanto nelle nostre possibilità, a fornire l’aiuto e il supporto necessario a Norma e alla sua popolazione”.