Norma, via Norbana chiusa dopo la frana: Forte chiede un’audizione in Regione

Il consigliere del Pd Enrico Forte ha chiesto un’audizione in Regione in merito alla chiusura della via Norbana disposta nei giorni scorsi dopo la caduta di massi sulla carreggiata.

“In qualità di vice presidente della commissione XII Tutela del Territorio, erosione costiera, emergenza e grandi rischi, protezione civile e ricostruzione - scrive Forte in una nota -, ho presentato al presidente della commissione medesima, Sergio Pirozzi, una richiesta di audizione per la situazione della frana rocciosa che ha interessato nei giorni scorsi il Comune di Norma.

La caduta di massi sulla via Norbana ha determinato la chiusura della principale via di accesso al paese. Ho chiesto che vengano auditi: l’Assessore Regionali ai Lavori pubblici, il presidente della Provincia di Latina, la direzione regionale della difesa del suolo, la direzione regionale Protezione Civile, il sindaco di Norma” conclude Forte.

Nei giorni scorsi in Regione c'è stato un incontro a cui hanno preso parte il sindaco Gianfranco Tessitori con gli assessori Luca De Mei ed Elisa Guarnacci che sono stati ricevuti dai dirigenti della Regione Lazio – Assessorato Lavori Pubblici