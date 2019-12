“Parliamo al futuro”: incontro pubblico a Latina sullo sviluppo dei territori

"Parliamo al futuro – Lazio 2020: Bilancio, idee e progetti per lo sviluppo dei territori": questo il titolo dell’incontro pubblico che venerdì 6 dicembre, a partire dalle 17.30, si terrà al Park Hotel di Latina All’appuntamento, promosso dal consigliere regionale del Pd Salvatore La Penna, interverrà anche il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Buschini.

In questi giorni la Regione Lazio ha approvato il “Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2020-2022” propedeutico all’esame del prossimo bilancio di previsione e della legge di stabilità regionale. L’incontro è funzionale a coinvolgere i territori e le parti sociali nel confronto necessario ad approfondire l’analisi e condividere proposte per lo sviluppo provinciale e regionale. A tal riguardo sono stati invitati ad intervenire gli amministratori locali, associazioni di categoria, sindacati, operatori economici, associazioni e cittadini.

“È nostro compito affrontare i problemi coinvolgendo la cittadinanza nella discussione pubblica e nella ricerca delle soluzioni, promuovendo dal basso e dal territorio politiche riformiste che abbiano al contempo orizzonte di valori e senso di concretezza - ha detto il consigliere La Penna -. Che siano un antidoto ai populismi, capaci di esercitare attrazione ma fallimentari alla prova del governo. Per questo continuiamo a lavorare, anche sul nostro territorio, per un PD più largo, aperto, inclusivo e per una nuova stagione dove l’attenzione alle esigenze delle nostre comunità, la promozione delle competenze e delle nuove generazioni siano le parole d'ordine”.