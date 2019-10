Piano del Commercio, Comune al lavoro: tra le novità i mercati nei borghi e al lido

Passo in avanti per il Piano del commercio su Aree Pubbliche. Sono stati approvati ieri in Consiglio comunale gli indirizzi contenuti nella proposta di Deliberazione di Consiglio del 31 luglio scorso. Nei prossimi giorni seguirà l’istruttoria pubblica, la fase durante la quale l’atto di indirizzo resterà aperto a eventuali contributi provenienti da cittadini e categorie prima che torni nuovamente in Commissione Attività Produttive e in Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

Le linee guia

“La proposta di Piano, elaborata dallo studio dell’Architetto Raniero Grassucci - spiegano dal Comune -, si è basata sulle seguenti linee guida:

- adeguare l’attività del commercio su aree pubbliche alle vigenti norme di igiene, sanità e sicurezza;

- migliorare il servizio per i consumatori adeguando la rete del commercio alle esigenze della popolazione, con un focus particolare alle zone periferiche e attualmente non servite;

- valorizzare la produzione agricola, uno degli elementi cardine dell’economia locale”.

Le novità

Proficuo il lavoro, durato mesi, della Commissione Attività Produttive insieme all’ufficio Suap e al professionista incaricato che ha portato, proseguono da piazza del Popolo, una serie di importanti novità, tra le quali:

- l’introduzione di mercati settimanali in alcuni borghi (Bainsizza, Podgora, San Michele);

- nuovi mercati nel centro urbano (Pantanaccio, Viale XVIII Dicembre-parcheggio scuola Giovanni Cena, Piazza Moro, Largo Torre Acquedotto, Viale Italia, Piazza Dante);

- un mercato tematico nel quartiere Nicolosi.

La Marina

Per quanto riguarda la Marina le novità previste sono i mercati settimanali a Borgo Grappa e Borgo Sabotino, i mercatini stagionali con opere del proprio ingegno e piccolo artigianato sul lungomare e in Piazzale dei Navigatori e un mercato del pesce a Rio Martino.

Capuccio: “Un passaggio chela città aspettava da anni

“La città - osserva Marco Capuccio, presidente della Commissione Attività Produttive - aspettava questo passaggio dal 2003. C’è grande soddisfazione perché da questo atto emerge chiaramente l’idea di città che questa Amministrazione sta portando avanti. È un lavoro frutto di un profondo studio e attraverso fasi di confronto e concertazione, che hanno attraversato anche 7-8 Commissioni, vengono finalmente inquadrate nuove dinamiche di acquisto. Ovviamente questo non è il piano definitivo: altrettanto importante sarà il confronto con la città per arrivare a un’approvazione conclusiva che sia davvero condivisa e partecipata”.