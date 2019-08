Nuova pista ciclabile a Latina: due chilometri e mezzo di percorso dal centro a via del Lido

E’ stata votata nel corso dell’ultimo Consiglio comunale di Latina la realizzazione di una nuova pista ciclabile che collegherà il centro cittadino con il mare. Il nuovo tratto ne congiungerà due esistenti: l’anello ciclabile, dall’altezza delle poste centrali, con la pista di via del Lido; sarà il primo della raggiera di collegamento prevista tra il centro storico e le zone più periferiche (nella foto il progetto di massima - potrà subire cambiamenti in corso d’opera - e non passerà dentro il selciato di piazza del Quadrato, ma lateralmente).

“Di questo progetto - spiegano da Lbc - beneficeranno anche il Parco Santa Rita e le tre scuole vicino alle quali passerà la pista: oltre al Grassi, punto di arrivo del collegamento, anche la Corradini e il plesso di Via Bachelet. Prevista anche la realizzazione di un tratto vicino alla scuola dell’infanzia San Marco e a lato dello stadio Francioni". La nuova ciclabile sarà lunga due chilometri e mezzo e costerà 484mila euro. I soldi saranno anticipati dall’istituto per il Credito Sportivo ed il Comune di Latina li restituirà nell’arco di 15 anni con un mutuo a tasso zero.

“Un plauso va all’assessore all’Urbanistica Franco Castaldo e a Dario Bellini, consigliere con mandato alla mobilità sostenibile, ed ovviamente agli uffici comunali, per aver lavorato a questo finanziamento del Credito Sportivo che consentirà finalmente di sviluppare l’anello ciclabile intorno a piazza del Popolo nel senso logico che merita, attraverso la naturale prosecuzione del progetto originario. Con una spesa contenuta ed a condizioni più che vantaggiose per l’Ente, riusciremo a dare alla città un’infrastruttura utile e sostenibile. I cittadini si stanno abituando ad utilizzarlo e con la raggiera ne trarranno il massimo beneficio” afferma il presidente della commissione Sport, Fabio D’Achille.

“Si tratta di un progetto importante – spiega Dario Bellini –. Parte da qui infatti la creazione di una rete collegata a disposizione dei cittadini per lo sport e per gli spostamenti quotidiani tra scuole, palazzetto, mare. A breve l’anello ciclabile del centro sarà oggetto di manutenzione e gli spostamenti, grazie anche al nuovo tratto che sarà realizzato, saranno finalmente in maggiore sicurezza per tutti: penso ai giovani; a chi già abitualmente usa la bici per spostarsi e per i servizi quotidiani; penso alle famiglie che grazie a questa pista sceglieranno più volentieri di usare la bicicletta per fare una passeggiata. Tutto questo anche in un’ottica di promozione di una mobilità alternativa in una delle città con uno dei tassi di motorizzazione privata più alte del Paese”.

“Il car sharing elettrico, il car pooling, il nuovo servizio di trasporto pubblico locale, la mobilità ciclabile, sono tutte azioni che dimostrano nel concreto la rivoluzione operata nel campo della mobilità sostenibile dall’amministrazione di Latina Bene Comune” - conclude Gianni Rinaldi, presidente della commissione Trasporti.