Allagamenti a Pontinia, la Giunta chiede alla Regione lo stato di calamità naturale

Si è tenuto ieri a Pontinia il consiglio comunale straordinario sugli allagamenti del 3 dicembre scorso. L'assise era stata chiesta dai consiglieri d'opposizione per avere risposte chiare e individuare eventuali responsabilità. In aula è stata approvata la mozione presentata dai consiglieri Torelli, Lauretti, Coco, Mochi e Donnarumma, contenente proposte per azioni e soluzioni finalizzate anche ad ottenere risarcimenti per i danni, ricercare responsabilità civili, amministrative e penali e soprattutto operare per il futuro con opere idrauliche e di manutenzione straordinaria.

Il testo è stato emendato dalla maggioranza e il testo è ancora in fase di redazione definitiva. Ma una prima richiesta è stata approvata ed è già ufficiale. La Giunta ha approvato una delibera in cui si chiede alla Regione Lazio lo stato di calamità naturale, il cui riconoscimento darebbe poi accesso ai risarcimenti.