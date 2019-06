Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Nasce a Pontinia una sezione Anpi. Il percorso condiviso che ha portato alla nascita di una sezione Anpi a Pontinia vede, tra gli animatori e primi fondatori, giovani e adulti, uomini e donne provenienti dal mondo dell’associazionismo locale, dell’educazione e dei lavoratori nel settore sociale.

ANPI Pontinia vuole custodire la Memoria storica della Resistenza, rappresentare e difendere i valori di libertà, giustizia, uguaglianza e solidarietà sanciti dalla nostra Costituzione. L’antifascismo sarà il cardine della nostra attività che diffonderemo come una pratica giornaliera e costante, dalle scuole alle iniziative in piazza alla collaborazione con altre associazioni. Vogliamo dare un segnale deciso di ripudio del fascismo in tutte le sue forme e manifestazioni. Il nostro territorio ha vissuto in pieno quello che fu definito il miracolo di Mussolini, donatore di terre e lavoro, pertanto la nostra attività si concentrerà sul ripercorrere e riscoprire documenti storici che attestano la reale messa in opera della bonifica dell’agro pontino, non la retorica fascista della terra e di una vita migliore ma la deportazione coatta di intere famiglie e popolazioni dal nord Italia verso le nostre terre.

Il recupero della memoria storica e di tutti quegli avvenimenti della Resistenza Silenziosa che avvenne nelle nostre campagne, nelle nostre montagne, fatta da liberi cittadini che dissero no e si opposero alla ferocia nazifascista. Anpi Pontinia vuole altresì sensibilizzare la popolazione con iniziative e interventi sui nuovi fascismi che colpiscono migranti e etnie diverse, noi figli e nipoti dei coloni bonificatori siamo portatori ed eredi delle istanze di libertà che furono gridate a gran voce e che furono difese dai nostri partigiani. Invitiamo tutta la comunità a seguire la nostra sezione e a partecipare all’evento pubblico di presentazione ufficiale della sezione che sarà a breve organizzato.

Per info e contatti anpipontinia@gmail.com