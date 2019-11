Ponza, Forte: “Aggiudicati i lavori di messa in sicurezza di Cala Feola e Cala Felci”

“Aggiudicata la messa in sicurezza di Cala Feola e Cala Felci a Ponza”: a dare notizia il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Forte.

“La Regione Lazio (Direzione interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico) - si legge in una nota dell’esponente pontino alla Pisana - con la determinazione 4 novembre 2019 ha provveduto all’approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione dei lavori di consolidamento delle scarpate in località Cala Feola, Cala Felci (Stralcio Cala Feola) a Ponza”.

“Una notizia molto attesa dall’Amministrazione comunale e dai cittadini e che farà bene all’economia dell’isola. Come molti ricordano - prosegue Forte -, da anni la spiaggia di Chiaia di Luna è chiusa, mentre anche Cala Fonte, lo scorso anno, è stata interdetta. La messa in sicurezze delle scarpate, dunque, ha una grande importanza per l’economia turistica di Ponza consentendo la fruizione di importanti porzioni dell’isola.

L’intervento è stato aggiudicato per un importo di oltre 370mila euro. Ponza è una realtà sulla quale, anche in questi giorni, l'attenzione rimane alta” conclude il consigliere regionale del Pd.