Priverno, finanziamento di 180mila euro dalla Regione per i lavori nelle scuole

Finanziamento dalla Regione Latina per le scuole di Priverno. A darne notizia la stessa Amministrazione comunale.

La Direzione Inclusione Sociale, dell’Area Politiche per l'Inclusione della Regione Lazio - si legge in una nota del Comune a firma del sindaco Anna Maria Bilancia -, con detrminazione n. G08791 del 28/06/2019, ha pubblicato la graduatoria dei progetti finanziati nell'ambito dell’Avviso pubblico relativo ai ‘Contributi per interventi di carattere edilizio finalizzati all'adeguamento tecnico-impiantistico, all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza statica delle scuole per l'infanzia ed asili nido di proprietà comunale’, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65. ‘Destinazione delle risorse per l'annualità 2018 del fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni ai Comuni del Lazio’”.

Grazie ad un buon progetto, il Comune di Priverno si è posizionato al dodicesimo posto della graduatoria con un finanziamento concesso di 180mila euro ai quali se ne aggiungono altri 20mila, impegnati dallo stesso Comune quale quota di cofinanziamento.

“Un beneficio che stavolta toccherà con mano la scuola dell’infanzia di Madonna del Calle, nella quale saranno realizzati vari interventi per l’adeguamento delle prestazioni energetiche e impiantistiche e per il miglioramento delle condizioni per l’accessibilità dei disabili”.

Nello specifico, rispetto all’efficientamento, saranno effettuati lavori per contenere la spesa energetica, sostituendo i vecchi infissi e la centrale termica che, oltre al risparmio, produrranno un riscaldamento più efficiente degli ambienti e la messa a norma di tali impianti. Relativamente ai lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per il miglioramento della funzionalità generale, saranno realizzate varie importanti operazioni , tra le quali, l’installazione di impianti servo scala ed il rifacimento degli impianti idrico sanitari.

“Siamo molto felici di poter aggiungere nuovi interventi, dopo i numerosi altri già effettuati, per migliorare la sicurezza e la funzionalità delle nostre scuole” ha concluso il primo cittadino Bilancia.