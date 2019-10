Progressioni Economiche Orizzontali: raggiunto l’accordo tra Comune e dipendenti

Raggiunto l’accordo conciliativo sulla vicenda delle Progressioni Economiche Orizzontali per i dipendenti del Comune. La notizia è stata data dall’Amministrazione, che si è detta soddisfatta. L’accordo, spiegano da piazza del Popolo, è stato raggiunto così come proposto dalla stessa Amministrazione, accogliendo alcune istanze sindacali.

Le parti hanno raggiunto il punto di intesa sia relativamente alla decorrenza della seconda Peo alla data del 22 maggio 2018(all’indomani dell’entrata in vigore del CCNL) sia, nell’individuazione della platea degli aventi diritto alla partecipazione alla selezione, allargata ai dipendenti apicali.

“Questi ultimi infatti - spiega il Comune -, ferme le domande di partecipazione eventualmente già presentate, avendone i requisiti alla data del 20 dicembre 2018, potranno partecipare o integrare le domande di partecipazione già presentate nel termine di 15 giorni e, nei limiti del budget assegnato, potranno beneficiare dell’istituto. L’Amministrazione, da parte sua, ha assunto altresì l’impegno a concludere le procedure entro il 31 dicembre prossimo.

L’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare il prefetto Maria Rosa Trio per “l’equilibrio con il quale ha agito il delicato ruolo assegnatole dalla procedura di legge, tutti gli Uffici Comunali che hanno contribuito a dirimere gli aspetti tecnici e giuridici sottesi alla vicenda e le organizzazioni sindacali per avere, nei fatti, riconosciuto la fondatezza delle difficoltà interpretative e collaborato al tavolo per il loro superamento”.