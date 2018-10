Punti di primo intervento, passo in avanti in Regione per scongiurare la chiusura

“Approvato all’unanimità, con il parere favorevole dell’assessore regionale alla Sanità, l’ordine del giorno sottoscritto da molti consiglieri della maggioranza e dell’opposizione, che ho presentato per scongiurare la chiusura dei punti di primo intervento nella provincia di Latina e nel Lazio”. A parlare è il presidente della Commissione regionale Sanità, Giuseppe Simeone.

“Il nostro compito, a partire dal presidente Zingaretti, ora è quello di rimboccarci le maniche per colmare le lacune esistenti nella sanità del nostro territorio definendo il futuro di ogni singolo presidio del Lazio, puntando al suo potenziamento e valorizzazione all’interno della rete di emergenza sanitaria territoriale e scongiurando qualsiasi depotenziamento dei già esigui servizi esistenti. La chiusura dei punti di primo intervento, come emerso con prepotenza anche nella Commissione regionale Sanità che ho l’onore di presiedere nel corso dell’audizione dei sindaci interessati, inficerebbe ulteriormente la già fragile assistenza sanitaria territoriale privando alcune aree di qualsiasi riferimento assistenziale”.

“I Punti di primo intervento - prosegue il consigliere di Forza Italia - rappresentano un riferimento nell’erogazione di servizi di emergenza urgenza e nello svolgere il ruolo di catalizzatori di migliaia di utenze che in loro assenza andrebbero ulteriormente ad intasare i pronto soccorso degli ospedali già in costante sovraffollamento. Senza una rete assistenziale efficiente e capillare l’unico risultato che si raggiungerebbe con la loro chiusura sarebbe quello di ingolfare ancora di più i pronto soccorso, molti dei quali vivono condizioni al limite del collasso, diventati sempre più spesso scenari di aggressioni, esasperazioni e proteste da parte degli utenti”.

“Questo ordine del giorno si fonda sulla consapevolezza che la sanità non può essere un salto ad ostacoli. Deve essere assistenza, diritto alla cura, copertura dei servizi su tutto il territorio. Il nostro compito come Regione, anche in vista dell’auspicata uscita dal commissariamento prevista per gennaio 2019, è rimodulare quindi la programmazione dell’assistenza sanitaria territoriale garantendo ai pazienti servizi efficaci ed efficienti colmando le lacune accumulate in questi anni e potenziando le strutture territoriali che rappresentano, come nel caso dei Punti di primo intervento, la cerniera indispensabile tra l’ospedale e la gestione della emergenza.

In attesa che il ministro Grillo risponda alla richiesta, avanzata anche su nostra sollecitazione, dall’assessore D’Amato di procedere ad una rivisitazione della disciplina sui Punti di primo intervento ed una modifica in tal senso del decreto ministeriale sugli standard dell’assistenza ospedaliera - conclude il presidente Simeone -, oggi abbiamo compiuto un importante passo avanti. Ora vigileremo e continueremo a mantenere alta l’attenzione affinché questo ordine del giorno trovi nell’azione del presidente Zingaretti atti consequenziali e risolutivi”.