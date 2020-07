Rifiuti, l'assessore Bellini: “Abbiamo saputo far fronte anche a questa emergenza”

“Sono giorni difficili per la raccolta di rifiuti e credo che sia doveroso informare la cittadinanza di quanto stiamo facendo. La mancata possibilità di conferimento ha creato delle situazioni di disagio che si risolveranno celermente”. A parlare è l’assessore al’Ambiente e alla Mobilità del Comune di Latina, Dario Bellini, dopo i disagi che si si sono registrati nei giorni scorsi nella raccolta dei rifiuti indifferenziati in seguito allo stop temporaneo ai conferimenti imposto da Rida negli impianti di Aprilia.

“Ci tengo a ringraziare i coordinatori e i lavoratori di Abc per il grande impegno che stanno profondendo in questa emergenza, dimostrando un grande senso di responsabilità nei confronti della città. In alcune zone della città - prosegue l’assessore -, l’Azienda Speciale sta operando, oltre che con i mezzi a carico laterale, anche con i ragni per potere raccogliere ancora più celermente i rifiuti. Da ieri, inoltre, c’è una unità in più per ogni squadra e ci sono anche altri mezzi che sono stati noleggiati appositamente per superare la crisi e per continuare a ritirare il porta a porta. Il contatto con Abc è praticamente continuo e costante ed entro domani l’emergenza dovrebbe essere rientrata definitivamente”.

“Spiace - conclude Bellini - per il disagio procurato ai cittadini, che hanno dovuto sopportare situazioni poco piacevoli. Abbiamo cercato di creare meno disservizio possibile, dimostrando di sapere fare fronte alle emergenze e questo è motivo di soddisfazione per l’amministrazione e per chi in questi giorni ha lavorato perché la città ritornasse alla normalità.