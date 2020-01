Rigenerazione urbana, la Regione Lazio pubblica le linee guida

Sono state approvate dalla Regione le linee guida per la “redazione di delibere ed elaborazioni tecniche relative all'applicazione della legge sulla rigenerazione urbana”. Questo provvedimento, spiegano dall’Ente, “consentirà di offrire un ulteriore strumento di semplificazione ai Comuni del Lazio per una corretta ed uniforme attuazione della normativa”.

In particolare, “la determinazione regionale fornisce indicazioni chiare ed univoche per favorire una puntuale predisposizione degli atti e arrivare ad una veloce approvazione delle delibere in piena aderenza con i principi della legge sulla rigenerazione urbana”.

Lo scorso anno circa 50 Comuni hanno recepito la normativa con un atto di Giunta o di Consiglio, mentre sono oltre 100 le amministrazioni locali che hanno avuto riunioni con gli uffici della Direzione regionale Urbanistica e hanno avviato le procedure per il recepimento della legge sulla rigenerazione urbana. L’istituzione dell’Ufficio Rigenerazione, infatti, ha permesso di supportare i Comuni nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme, oltre che nella redazione dei relativi provvedimenti.

“La Regione - dichiara Massimiliano Valeriani, assessore regionale all’Urbanistica e alle Politiche abitative - fornisce un sostegno importante alle amministrazioni locali per favorire il recepimento della legge: prima con l’istituzione dell’Ufficio Rigenerazione, che ha riscosso il plauso dei Comuni, e ora anche con la pubblicazione delle linee guida, che consentono agli enti locali di ricevere tutte le informazioni e l’assistenza necessarie per predisporre gli atti in maniera corretta”.