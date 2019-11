La Roma-Latina si farà, altri 200 milioni dal Cipe per realizzare l’opera

L’autostrada Roma-Latina e la bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone si faranno. Lo ha ribadito l’assessore regionale alle Infrastrutture Mauro Alessandri nel corso di un incontro con Claudio Moscardelli, segretario provinciale del Pd e i consiglieri regionali pontini Salvatore La Penna e Enrico Forte.

“Dopo l’incontro con il Ministro e con Anas la Regione Lazio ha ribadito la volontà di realizzare l’autostrada, spazzando via ogni dubbio su progetti alternativi, messe in sicurezza o ipotesi di parziali realizzazioni. Il punto politico e di merito fondamentale è questo e questo è l’obiettivo perseguito dal Pd di Latina e dalle proprie rappresentanze regionali per realizzare un’opera fondamentale per il futuro della nostra provincia, sede del primo polo chimico farmaceutico d’Italia. Il percorso per arrivare a realizzare l’opera non prescinderà dalla Delibera CIPE che si pensa di rafforzare nella dotazione finanziaria portando le risorse da 468 milioni di euro a 668 milioni. L’obiettivo è di esplicitare la volontà di realizzare sia l’Autostrada che la bretella di collegamento con l’A1, aspetto strategico dell’opera. Con Regione e Ministero si è pensato ad ulteriori passi per il finanziamento dell’opera”.

Moscardelli, La Penna e Forte precisano anche che l’opera su Latina prevede interventi compensativi come la realizzazione della tangenziale nord-est che permetterebbe di deviare il traffico pesante sulla nuova infrastruttura prevista dal PRG e che da Borgo Piave passerebbe all’altezza di Borgo Podgora e Borgo Carso e si ricongiungerebbe alla 148 a Borgo San Michele. L’attuale tratto di Mediana che separa la città dai quartieri Nuova Latina e Nascosa diverrebbe urbano, ricucendo così la trama urbana mentre il previsto potenziamento del tratto Borgo Piave-Foce Verde andrebbe a servizio del turismo.

Il 5 dicembre i tre rappresentanti del Pd hanno in agenda un nuovo incontro in Regione dedicato questa alle infrastrutture del centrosud della provincia di Latina.