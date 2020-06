Autostrada Roma-Latina: incontro al Cipe convocato giovedì 25 giugno

Domani, giovedì 25 giugno, un incontro al Cipe sul tema dell'autostrada Roma-Latina. Contestualmente, sempre nella giornata di domani, è stata inserita la discussione in Consiglio regionale sull'interrogazione relativa alla Roma-Latina e alla bretella Cisterna-Valmontone. Ad annunciarlo è il consigliere regionale pontino di FI Giuseppe Simeone. Nella riunione fissata al Comitato interministeriale per la programmazione economica sarà trattato il tema della proroga della dichiarazione di pubblica utilità del Corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento autostradale Cisterna-Valmontone.



"Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza per la realizzazione dell'opera - spiega Simeone - I cantieri devono partire entro la scadenza del vincolo preordinato all'esproprio, fissato per il prossimo mese di ottobre, altrimenti ogni sforzo rischia di essere vanificato. Una volta oltrepassato questo limite temporale infatti non solo sorgerebbero ulteriori ostacoli, ma verrebbe meno definitivamente la possibilità dell'occupazione d'urgenza. Considerata la concomitanza dei due eventi istituzionali ritengo opportuno riaggiornare l'interrogazione al question time in una seduta successiva del Consiglio regionale. Mi auguro naturalmente che dalla riunione fissata per giovediì al Cipe possano essere assunte decisioni importanti e nella direzione auspicata. Spero soprattutto che dalle dichiarazioni di principio si passi alle azioni concrete per dare il via ad una svolta infrastrutturale che cittadini ed imprese del basso Lazio e della provincia di Latina in particolare, attendono da fin troppi anni".





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.