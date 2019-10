Roma-Latina e bretella Cisterna-Valmontone: Moscardelli incontra il sottosegretario alle Infrastrutture

Il segretario provinciale del Partito Democratico Claudio Moscardelli ha incontrato nei giorni scorsi il neo sottosegretario alle Infrastrutture Salvatore Margiotta per sensibilizzare il Ministero sul tema della Roma-Latina e della bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone; con i consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna e il presidente della Provincia Carlo Medici incontrerà a breve il vicepresidente della Regione Leodori e l’assessore Alessandri oltre che chiedere un incontro al governatore del Lazio Zingaretti e al Ministro De Micheli.

Il Pd insomma si muove affinché venga ripresa la gara d’appalto dal punto in cui il Consiglio di Stato ha deciso per chiudere la procedura. “Anas e Lazio Autostrade – sottolinea Moscardelli - debbono applicare la sentenza del Consiglio di Stato e riassegnare la gara d’appalto per aprire subito i cantieri. I sindaci alla guida delle amministrazioni comunali di Latina, Aprilia e Cisterna, le associazioni di categoria, i sindacati, le imprese sono tutti a sostegno di questa grande infrastruttura indispensabile per la mobilità di cittadini ed imprese che ci farebbe rompere l’isolamento collegandoci con l’autostrada del Sole A1, corridoio europeo per muovere merci e persone da e per l’Europa. È un collegamento indispensabile per il primo polo chimico farmaceutico d’Italia e per le migliaia di posti di lavoro del comparto”.

Il sottosegretario Margiotta ha convenuto sulla necessità di chiudere la gara d’appalto, unica strada per far partire l’opera. “Con il precedente Governo, Durigon e la Lega avevano fatto di tutto per perdere il finanziamento e l’opera proponendo l’azzeramento della gara d’appalto della Roma-Latina e la messa in sicurezza della Pontina tramite Anas – conclude il segretario del Pd - Abbiamo bisogno dell’autostrada Roma-Latina e della bretella di collegamento con la A1, insieme alle opere compensative della tangenziale nord est a Latina e del potenziamento della strada Borgo Piave-Borgo Sabotino”.