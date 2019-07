Roma-Latina: il presidente della Provincia Medici chiede un incontro urgente in Regione

La richiesta di un incontro urgente sulla Roma-Latina è arrivata alla Regione dal presidente della Provincia Carlo Medici.

Medici questa mattina ha inviato una nota al governatore del Lazio Nicola Zingaretti e all’assessore regionale ai Lavori Pubblici Mauro Alessandri

“In seguito ad un incontro avuto nei giorni scorsi con i rappresentanti delle associazioni sindacali, datoriali e di impresa, consiglieri regionali e rappresentanti istituzionali del territorio – sottolinea il presidente Medici – e considerata l’importanza strategica che l’opera riveste per l’economia e per la mobilità dell’intero territorio della Provincia di Latina, ho richiesto un incontro in Regione per capire quali siano gli ostacoli che si frappongono all'aggiudicazione della gara per la realizzazione del tratto autostradale Roma-Latina e delle altre opere infrastrutturali ad essa legate e presenti nello stesso bando di gara.

Non possiamo permettere – conclude il presidente della Provincia - che scadano i termini e che l’avvio dell’opera slitti ulteriormente”.